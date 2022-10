Fodé Oussou Fofana sur l’audio attribué à Ousmane Gaoual : « cela prouve que Cellou n’est pas ethno »

Dans un audio attribué à Ousmane Gaoual Diallo et devenu virale sur les réseaux sociaux, on entend une voix semblable à celle du porte parole du gouvernement de transition dire que Cellou Dalein Diallo a proposé au colonel Mamadi Doumbouya, quatre noms parmi lesquels ne figurent aucun peul pour le poste de premier ministre. Ce samedi 15 octobre, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana a réagi sur ce pan dudit audio.

Pour le vice-président de l’UFDG, les propositions de Cellou Dalein Diallo prouvent à suffisance qu’il n’est pas ethnocentriste.

« Quand on dit qu’il a été demandé au président Cellou de proposer quatre personnes pour être premier ministre, qu’il n’y avait aucun peul, ça, ça prouve que le président Cellou n’est pas ethno », a réagi Fodé Oussou Fofana.

Pour lui, il revient au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et au gouvernement de régler la situation.

« Quand quelqu’un parle d’un secret d’État, tu parles du chef de l’État, tu dis que le chef d’État a échangé avec Cellou, tu dis que le chef d’État a demandé à Cellou de proposer quatre personnes, quand tu dis ça, à partir de cet instant, en tant que ministre, c’est le chef de l’État qui doit répondre. Un ministre ne met dans la rue des secrets d’État. C’est le colonel Doumbouya qui doit dire comment se fait-il que lui, ses échanges, tout ce qu’il dit, tout ce qu’il communique, comment quelqu’un peut venir dans les réseaux sociaux dire ça. Laissons le colonel Doumbouya et le gouvernement régler cette situation », a indiqué Fodé Oussou Fofana.

Par ailleurs, il a demandé aux militants de l’UFDG de ne pas répondre même si des injures sont proférées contre père et mère des responsables du parti.

Sadjo Bah