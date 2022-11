Fodé Oussou, vp/Ufdg : « le Quatuor va se retrouver, on va examiner le courrier et répondre au PM »

A l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi 19 novembre, au siège du parti, Fodé Oussou Fofana s’est exprimé sur l’éventuelle division du quatuor et la participation de ces quatre coalitions au cadre de dialogue inclusif.

Le vice-président de l’UFDG indique que le quatuor (ANAD, CORED, FNDC Politique, RPG Arc-en-ciel et alliés) va se retrouver pour examiner le courrier du premier ministre et lui répondre.

« Il y en a qui sont contents qu’il y ait des problèmes mais, je voulais vous rassurer que quand vous mettez quatre groupes ensemble, c’est possible qu’il y ait des incompréhensions. C’est possible qu’il y ait quelques soucis mais, je vais le dire ici clairement, le quatuor reste quatuor. Et, le président Mamadou Sylla n’a jamais dit qu’il quitte le quatuor. Il a dit qu’il suspend sa participation. Je voulais rassurer les militants que nous sommes entrain de prendre des dispositions pour régler ces problèmes d’incompréhension », a rappelé le vice-président de l’UFDG.

Quant à la participation du quatuor au cadre du dialogue qui s’ouvre le 24 novembre prochain, Fodé Oussou Fofana soutient que les quatre coalitions vont se retrouver pour examiner le courrier du premier ministre et en donner une réponse.

« le premier ministre s’est déplacé. Nous l’avons apprécié (…). Nous avons remis au premier ministre un document en mettant nos revendications dans ce document. Le premier ministre a répondu au courrier. Évidemment, quand le premier ministre répond au courrier, nous avons l’obligation de nous retrouver nous aussi pour discuter de ce courrier là, savoir ce qu’on doit faire. En attendant, on s’est pas encore retrouvé. Le quatuor va se retrouver, nous allons examiner le courrier que nous avons reçu. Lorsque nous (quatuor) allons nous retrouver, on va examiner le courrier, nous allons répondre au premier ministre », a indiqué Fodé Oussou Fofana.

Il souligne que la décision du quatuor concernant sa participation ou non au cadre de dialogue inclusif sera communiquée aux militants.

Sadjo Bah