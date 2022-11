Fodé Oussou à propos du cadre de dialogue : « l’UFDG ne peut rien faire sans Cellou Dalein, nous attendons son retour… »

Après quelques hésitations, le quatuor composé de l’ANAD, du RPG Arc-en-ciel et alliés, du FNDC politique et de la CORED a finalement reçu cette semaine le premier ministre et l’équipe des facilitatrices pour échanger sur la mise en place du cadre de dialogue inclusif.

A l’issue de la rencontre, le quatuor a remis un mémorandum à Bernard Goumou dans lequel figurent quelques préalables pour la participation de ces coalitions politiques au cadre de dialogue inclusif.

A l’occasion de l’Assemblée générale de l’ufdg tenue ce samedi 12 novembre, Fodé Oussou Fofana a estimé que les conditions posées par le quatuor pour participer au cadre de dialogue ne sont pas difficiles à résoudre mais, il admet toutefois que sans Cellou Dalein Diallo, l’ufdg ne peut rien faire.

« Nous attendons le retour du premier ministre. J’espère bien que ce que nous avons posé comme problèmes n’est pas difficile à régler », a déclaré Fodé Oussou Fofana.

Cependant, il admet que sans Cellou Dalein Diallo, à l’étranger depuis plusieurs mois, l’ufdg ne peut rien faire.

« Nous espérons que très rapidement et puisque nous avons dit au premier ministre, nous sommes disposés à le rencontrer pour qu’on discute, qu’on parle de la Guinée pour sortir de cette situation. Mais, nous avons des conditions. Nous avons notre président Elhadj Cellou Dalein Diallo. L’ufdg ne peut rien faire sans le président Cellou Dalein Diallo. C’est-à-dire que notre président, notre candidat, notre leader, s’appelle Cellou. Donc, nous attendons le retour de notre bien aimé président Elhadj Cellou Dalein Diallo. Tout ce que nous avons comme problème, tout ce que nous avons comme revendication, le premier point le plus important, c’est notre président, arrivé à Conakry, conduire la liste de l’ufdg, être à la tête de notre parti, aller aux élections pour qu’on les gagne dès le premier tour », a souligné Fodé Oussou Fofana.

Sadjo Bah