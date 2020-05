Fodé Oussou : “Henriette Conté a fini sa vie dans une majestueuse noblesse familiale”

Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG a rendu hommage à l’ex-Première dame de la République Henriette Condé, décédée mardi à Conakry des suites de maladie. Réaction…

L’ancienne première Dame de la République, Henriette Conté a répondu à l’appel du Tout-Puissant seigneur, Allah. D’un calme olympien devenu sa vertu, elle a fini sa vie dans une majestueuse noblesse familiale. Après la mort du Président Lansana Conté, son valeureux époux, ni les intempéries ni les extrêmes sociaux ne l’ont désorientée de sa sérénité et du bonheur d’une vie paisible.

Maman Henriette Conté, en bonne chrétienne que tu as été, tu sais que la mort est le moment de l’affranchissement et que dès qu’un humain vient à la vie, déjà il est assez vieux pour mourir. Je sais que des projets de paix pour la Guinée, tu en avais ? La mort, n’est-ce pas seulement le projet qui détruit tous les projets ?

Maman Henriette, je prends la triste décision de me familiariser avec l’idée que tu es morte et présente mes sincères condoléances à ta famille, à ta sœur hadja Halimatou Dalein DIALLO et au Peuple de Guinée. Je formule l’ardente prière pour que Dieu Tout-Puissant t’accord le paradis céleste. Amin !

Dr Fodé Oussou FOFANA

Pharmacien

Vice-Président UFDG