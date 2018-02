Fodé Oussou pas impressionné par la victoire du RPG : ‘’le peuple s’est exprimé, le RPG s’est rendu compte qu’il n’est pas au même niveau que l’UFDG’’

Les résultats des élections communales du 4 février dernier continuent d’être commentés par les politiques. Selon le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana, le scrutin aura été une belle occasion pour le peuple de Guinée de sanctionner la gouvernance Alpha Condé. Réaction…

« Maintenant ce qu’il faut dire, le RPG Arc-en-ciel est dans une situation compliquée. La première raison c’est qu’ils s’attendaient à gagner beaucoup de communes. Ils n’ont pas gagné. Aujourd’hui, ils sont obligés de s’agenouiller, de s’humilier, de sortir de l’argent pour aller supplier les gens pour qu’ils gagnent des communes. En Basse Côte, ils n’ont eu aucune commune. Pour que le RPG Arc-en-ciel soit à égalité avec l’UFDG, il faut qu’il triche. Ils ont tellement triché qu’ils n’osent pas se mettre devant. Je prends l’exemple de Kindia, de Boké où on les a malmenés. A Kindia et à Boké, pour être à notre niveau, ils sont obligés de tricher. Je pense que monsieur Alpha Condé a dit que pour le 3è mandat c’est le peuple qui va s’exprimer. Le peuple s’est exprimé. Le peuple a envoyé un message à M. Alpha Condé. Le peuple a prouvé qu’il n’a plus besoin de cette gouvernance hasardeuse. Le peuple a sanctionné sa politique et le RPG Arc-en-ciel. Le peuple a sanctionné la gouvernance de M. Alpha Condé. Nous avons dit clairement, Elhadj Cellou a affirmé qu’à la sortie de ces élections, on saura qui est qui, on saura qui fait quoi. Le peuple s’est exprimé, le RPG s’est rendu compte qu’il n’est pas au même niveau que l’UFDG. Ce n’est la peine d’aller prendre les résultats de la Haute Guinée. Nous savons tous que dans les circonscriptions de la Haute Guinée, le nombre de conseillers d’une commune comme Siguiri est égal au nombre de conseillers dans 4 circonscriptions du Foutah. Ce n’est pas possible. En Haute Guinée, il y a des communes rurales dont le nombre de conseillers est plus grand par rapport aux communes urbaines dans le Foutah. C’est-à-dire qu’en Moyenne Guinée, quand on a 13 conseillers, 11 conseillers, en Haute Guinée, c’est entre 35 et 40 conseillers. C’est ce qui augmente le nombre de conseillers au total pour le RPG. Mais quand tu prends les résultats de la Basse Côte, nous les avons malmenés. Quand tu prends les résultats de la Moyenne Guinée, nous les avons malmenés. Quand tu prends la Haute Guinée, tu te rends compte que le RPG a été même malmené par les candidats indépendants. Et en Forêt, le RPG est obligé de s’agenouiller. C’est pour ça M. Alpha Condé est en train presque d’appeler Faya Millimouno, se mettre à genoux pour qu’il puisse avoir Guéckédou, parce qu’ils ne doivent rien avoir. Ça c’est la preuve. Il faut qu’ils tirent des leçons de ça. Il faut qu’ils comprennent que les gens en ont marre de cette gouvernance hasardeuse. Et c’est la sanction. Le RPG est à terre, ils sont dans l’eau. C’est un avertissement que le peuple vient de lancer. Nous attendons le RPG Arc-en-ciel pendant les élections législatives. Je te le jure, ils n’auront pas le tiers de ce qu’ils ont eu comme députés ».

Propos recueillis par Elisa CAMARA

