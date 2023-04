Fodé Oussou remercie responsables et sages de l’UFGD Hauts-de-France, venus s’enquérir de son état de santé

Chers responsables et sages de l’UFGD Hauts-de-France,



Je tenais à vous adresser un sincère message de remerciements pour votre venue afin de vous enquérir de mon état de santé. Votre présence et votre attention ont été d’un grand réconfort pour moi et ma famille, et je suis profondément reconnaissant de votre sollicitude et de votre bienveillance.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les responsables et les sages de l’UFGD Hauts-de-France pour leur engagement pour la victoire de l’UFDG et de son Champion le Président Cellou Dalein DIALLO.

Merci encore pour votre présence bienveillante.

Hon Dr Fodé Oussou FOFANA

VP UFDG