Fodé Oussou rend hommage au maire Pélé Diop : « homme digne et d’une grande conviction »

Le Maire Pélé DIOP était une personne d’une extraordinaire gentillesse et d’une profonde bonté.

Un des très rares Hommes qui me laissait croire que le politicien est au service des citoyens et se considérait responsable de cette charge en toute humilité.

Tu laisses un grand vide au niveau de notre formation politique, L’UFDG.

Tu vas nous manquer. Tu as tracé pour nous le chemin à suivre.

Repose en Paix mon cher frère , tu étais un homme digne et d’une grande conviction.

Mes sincères condoléances à ta famille biologique, aux militants de l’UFDG et particulièrement à ton ami et confident le Président Cellou Dalein DIALLO

Hon Dr Fodé Oussou FOFANA

VP UFDG