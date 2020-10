Fodé Oussou répond à Kassory : ‘’il doit faire très attention…’’

Le directeur de campagne du candidat de l’UFDG Dr Fodé Oussou Fofana n’a pas du tout aimé la sortie jeudi de Ibrahima Kassory Fofana sur Djoma tv en déclarant que ‘’le Foutah Djallon s’est vidé pour accompagner Cellou Dalein Diallo à Conakry’’. Pour Fodé Oussou qui s’est confié à Mediaguinée, le Premier ministre –par ailleurs directeur de campagne du candidat Alpha Condé- doit faire très attention de dire des choses qui n’ont pas de sens’’.

“En écoutant le Premier ministre ce soir, je me rends compte qu’il y a sérieusement un manque de sérénité. Pour le respect que je lui dois, j’ai l’impression qu’il doit faire très attention en disant des choses à mon humble avis qui n’ont pas de sens. Quand il dit que l’Ufdg a quitté le Foutah, envoyé 300 véhicules à Coyah, il faut quand même qu’il ait du respect pour les gens de Coyah. 300 véhicules c’est comme si l’Ufdg c’est le Foutah, maintenant Cellou prend les militants, il marche avec, il les amène à Conakry. Et que ce que lui il a vu qui l’effraie-là, cette marée humaine. Il y a combien de personnes par véhicule, parce que c’est quand même un économiste chevronné (…). Mais à la veille, il (Cellou Dalein) a eu un meeting à Kindia. Dans l’histoire de la Guinée, ce que Sékou Touré n’a pas pu faire, ce que Lansana Conté n’a pas pu faire, c’est ce que Cellou Dalein a fait hier à Kindia. Cette manifestation ne s’est jamais passée dans un pays. Est-ce que monsieur Kassory veut dire que cette fois-ci c’est peut-être 500 véhicules qu’on a envoyés du Fouta pour Kindia ? Mais, c’est un manque total de sérénité. Quand c’est un Premier ministre qui dit ça, moi, je dis c’est très grave. On se rend compte que le Rpg est complément paniqué, c’est la panique totale. Alors moi je lui dis clairement, aujourd’hui la communauté internationale, le monde entier a vu cette marée humaine, je mets le Rpg au défi, je mets le Premier ministre au défi si demain [vendredi] même si on sort tous les fonctionnaires et leurs familles, les forces de défense et de sécurité, on sort tous les élèves de l’école primaire jusqu’à l’université, on amène les gens de Forécariah, de Coyah, de Boffa, même s’ils amènent tous ces gens-là, ils ne pourront pas à avoir le tiers de ce qu’on a eu à faire. Alors il faut que le président Alpha Condé se rende compte que ceux qui lui disent un coup KO, un coup fatal ce sont des ennemis de la Guinée. Ce sont des gens qui veulent le pousser à la faute parce qu’il n’y a aucun moyen pour lui de faire un coup fatal ici. Et moi en tout cas en tant que directeur de campagne de l’Ufdg, je suis plutôt convaincu qu’il n’aura pas les 18% qu’il a eu en 2010. Il faut que Kassory accepte de voir la réalité en face. Il faut qu’il se rende compte que Cellou Dalein qui est un ami à lui est un homme populaire. Cellou Dalein est parvenu à faire de son parti l’un des plus grands partis aujourd’hui sur le plan africain. Il faut qu’il se rende compte lui-même puisqu’il sait en 2010 ce qui s’est passé, qui était Cellou Dalein quand il a été Premier ministre, ce ne sont pas les centaines de véhicules qui sont venus du Foutah pour voter pour lui. Comme ils ont l’habitude de prendre les remorques mettre les gens dedans, faire porter des t-shirts aux enfants de 5 ans pour faire leurs meetings, ils ont toujours l’impression que tout le monde fait la même chose. Mais, ce qui me fait plaisir c’est quand je vois les gens du Rpg paniqués, c’est le plus grand plaisir que j’ai”.

Propos recueillis par Elisa CAMARA