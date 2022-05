Fodé Oussou sur la non convocation de Morlaye Sylla : « il doit être rétabli, c’est un excellent joueur »

Les réactions sur la non convocation de Morlaye Sylla, joueur du Horoya AC pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 sont loin d’être terminées. Le politique Fodé Oussou Fofana a remis une couche sur l’absence du prodige du club de Matam sur la liste du coach Kaba Diawara pour les deux prochains matches du Syli national.

Fodé Oussou Fofana appelle à ce que la pépite du football local guinéen soit parmi les 23 joueurs du Syli national de Guinée.

En l’écoutant sur les arguments avancés par rapport à Morlaye Sylla, quand tu l’écoutes, tu sens que Kaba Diawara est un homme haineux

« Je pense qu’il est de la responsabilité du ministre de la jeunesse et des sports, Lansana Béa et de la dame du CoNor de ramener Kaba Diawara à la raison. Il ne faut pas qu’on le laisse faire ce qu’il veut, comme il veut et quand il veut. En l’écoutant sur les arguments avancés par rapport à Morlaye Sylla, quand tu l’écoutes, tu sens que c’est un homme haineux. Je ne sais pas qu’est-ce qu’il a comme dent contre ce jeune homme qui est considéré comme étant l’un des meilleurs demi sur le plan africain? On a le plaisir même quand on n’est pas sportif, quand tu vois ce garçon jouer au ballon, tu es content, tu es fier. Certainement, il n’a pas eu de la chance. Il n’a pas eu l’occasion parce que le rêve de tout footballeur au jour d’aujourd’hui, c’est d’être un professionnel à l’extérieur. Il n’a pas eu de chance parce que ça peut arriver. Mais il ne peut pas décider comme ça de façon unilatérale de choisir qui il veut, comme il veut, quand il veut en laissant les locaux qui sont là et qui travaillent. Dans tous les pays africains qui ont avancé, la base, ce sont les locaux. On a vu au temps de la première république ici, on a vu le Hafia Football Club, on a vu le Syli national. Le Syli national était composé des joueurs du Hafia Football Club (…). La pépinière du football, c’est Kindia. Les Chérif Souleymane, Morciré Sylla, Sékou Condé et Sékou Sanoh, tous ces joueurs-là sont venus de Kindia. C’était des compétitions dans les fédérations, dans les comités de base. Quand tu es intelligent et tu penses à l’avenir, tu veux avoir des résultats à l’avenir, tu t’arranges à former des footballeurs dans le championnat. Quoiqu’on dise, notre championnat existe. On peut identifier des joueurs ici, les mettre ensemble pour qu’ils continuent à avoir une équipe. Une équipe, ce sont des personnes qui jouent ensemble. Il faut que Kaba Diawara comprenne ça. Une équipe, ce ne sont pas des gens que tu ramasses d’un point A et d’un point B, tu les regroupes à deux semaines des compétitions. Ça, ce n’est pas une équipe. Je pense que le petit Morlaye Sylla doit être rétabli. On doit pouvoir le rétablir parce que c’est un excellent joueur. Il faut qu’il donne les raisons pour lesquelles, les locaux qui sont là, il n’a pris qu’une seule personne. Il veut avoir quel résultat ? On sait déjà qui il est. On sait les résultats qu’il a obtenus pendant les dernières compétitions. Personne ne s’attendait à ce qu’il soit reconduit comme entraîneur. Je ne connais pas les critères sur lesquels on s’est basé pour le reconduire. On va encore être éliminé par la faute d’un monsieur comme ça qui n’écoute pas. Nous, on est politique mais il faut qu’il sache qu’on s’intéresse aussi au football. Ça, c’est notre pays et on a honte. Je commence à en avoir honte de voir le Syli national éliminé dans toutes les compétitions africaines. Morlaye Sylla doit être rétabli dans l’équipe nationale », a martelé Fodé Oussou Fofana.

Sadjo Bah