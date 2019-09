Fodé Oussou sur la sortie d’Alpha Condé à New York : ‘’c’est de la provocation, une humiliation pour le Premier ministre’’

Joint, ce mardi, par notre rédaction pour sa réaction à la sortie du président Alpha Condé à New York appelant à se préparer pour le référendum, le vice-président de l’UFDG (principal parti de l’opposition) Fodé Oussou Fofana a indiqué n’avoir pas été surpris par cette sortie du chef de l’Etat.

Selon lui, cet appel du président guinéen vient remettre en cause la crédibilité des consultations dirigées par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

‘’On n’a jamais cru à ce que le président Alpha Condé a dit à propos de ces consultations. C’est-à-dire quand il a dit qu’il va consulter le peuple, et ce que le peuple va dire, c’est ce qu’il va faire. Quand il a donné mandat à monsieur le Premier ministre de consulter le peuple, moi je ne croyais pas. De toutes les façons, il nous a prouvé une fois encore que souvent ce qu’il dit n’est pas ce qu’il fait. Il ne dit jamais ce qu’il fait et ne fait jamais ce qu’il dit. C’est ça un peu la caractéristique d’Alpha Condé. Aujourd’hui, il a humilié le Premier ministre. Il l’a mis dans ses petits souliers comme pour dire que ce que le Premier ministre fait comme consultation, ce n’est pas son problème. S’il annonce déjà le référendum avant que le Premier ministre ne lui fasse le compte rendu de sa mission, c’est que la consultation du Premier ministre est sans objet. Ça, c’est pour dire que monsieur Alpha Condé est resté toujours le même. C’est pour cela que ne nous sommes jamais venus rencontrer le Premier ministre. On savait que quel que soit le résultat que le Premier ministre allait annoncer, Alpha Condé allait faire ce qu’il voulait. Nous avons averti les gens en disant de ne pas aller à ces consultations. On ne croyait pas du tout. Au moment où le Premier ministre est en train de faire une consultation, au moment où le Premier ministre a dit : ‘’ mon rôle est de faire les consultations et rendre compte à qui de droit’’, le président de la République lui, devant ses militants, demande de se préparer pour aller aux élections et au référendum. Cela veut dire que la consultation du Premier ministre est sans objet. Il aura la réaction du peuple de Guinée, il aura la réaction du FNDC qui est composé de la société civile, des syndicats, des partis politiques. Nous allons nous retrouver immédiatement et nous allons donner la réponse par rapport à ça. C’est de la provocation, on ne peut pas traiter son peuple comme ça. Même Blaise Compaoré ne s’est pas comporté comme ça. C’est une humiliation pour le Premier ministre. Maintenant, j’espère que le Premier ministre va annoncer officiellement l’arrêt de ces consultations parce que c’est sans objet’’.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57