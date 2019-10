Fodé Oussou tacle les anciens membres du CNT : ‘’qui ne dit rien, consent’’

Fodé Oussou Fofana s’en est pris samedi à la présidente du Conseil économique et social et icône du mouvement syndical et à tous les membres du Conseil national de la transition les accusant de faire le vide dans le débat sur la nouvelle constitution. C’était au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à La Minière. Le vice-président de l’UFDG qui présidait l’assemblée générale de son parti à Conakry a demandé à Hadja Rabiatou Sérah Diallo de défendre la constitution dont elle fut une artisane.

« Je lance un appel solennel à Hadja Rabiatou Sérah Diallo et à tous ceux qui ont été membres du CNT (conseil national de transition) de prendre leur responsabilité parce qu’ils devraient être les premiers à défendre l’actuelle constitution. Les membres du Conseil National de Transition devraient être les premiers membres du Front National pour la Défense de la constitution (FNDC).

Madame Hadja Rabiatou et ceux qui ont été membres du CNT, nous avons vos noms, nous allons les afficher. Desmond Tutu l’a dit : ‘’qui ne dit rien consent’’. Si vous ne dites rien devant l’arbitraire, vous avez pris le parti de l’oppresseur », a dit le vice-président du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, ajoutant que si les anciens membres du CNT ont peur de défendre la constitution, c’est qu’ils sont complices de la situation.

« Les membres du CNT, vous vous êtes assis, vous avez travaillé, vous avez été payés, le peuple vous a félicités, ça nous a permis de faire partir les militaires, on a eu une constitution, le président a juré sur elle deux fois. Vous êtes là, vous êtes des ministres, vous savez pertinemment que monsieur Alpha Condé n’a pas raison. Si vous avez peur de dénoncer ça, c’est que vous êtes complices de la situation », a lancé le président du groupe parlementaire les libéraux-démocrates à l’assemblée nationale.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39