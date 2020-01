Fodé Oussou, VP/UFDG : ‘’aujourd’hui, une élection normale ne peut être organisée qu’à partir du 9 mars’’

Interrogé, mardi, 14 janvier par notre rédaction sur la situation sociopolitique actuelle du pays, c’est un Fodé Oussou Fofana très remonté et triste que nous avons eu an bout du fil. Refusant de tirer un bilan de ces manifestations organisées par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) -principal parti de l’opposition- pointe du doigt la responsabilité des membres du gouvernement et des Institutions républicaines.

« C’est triste pour le pays, c’est dommage. L’image aujourd’hui de la Guinée à l’extérieur est complètement écorchée. Un gouvernement responsable ne peut pas se mettre dans une situation comme ça de confrontation, un gouvernement responsable règle les problèmes. Une journée de manifestation, un gouvernement responsable au-delà de tout calcul, ce qu’il y a comme perte économique pour le gouvernement même, vous devez évaluer ça. Un gouvernement responsable qui est informé 10 jours avant que le 13 qu’il y aura manifestation de l’opposition aurait déjà appelé au dialogue pour pouvoir régler la situation. Mais ici on a l’impression que c’est un combat entre opposition et opposition, on dirait que le gouvernement se met dans la lutte de l’opposition. J’en parle avec beaucoup de tristesse. Le président sait lui-même que nulle part dans la constitution, il est dit qu’il peut changer la constitution et proposer à la Guinée une nouvelle constitution. Ce qu’il peut faire, c’est un amendement. C’est-à-dire que si le président renonçait à ça, le pays serait déjà dans la normalité. Je ne sais pas pourquoi il s’accroche avec des pyromanes, avec des gens qui pensent qu’on peut faire la politique sans honneur et sans dignité. Quand tu prends la CODENOC, des individus comme ça qui étaient dans l’opposition ont, pour des postes de ministre, tout simplement changé comme si demain ils ne seront pas jugés. Et le Porte-parole de ça, c’est Aboubacar Sylla qui a été le ministre de la transition. C’est triste pour ce pays et c’est pitoyable. Dans un pays normal, quand vous créez une coalition pour la défense de la constitution, votre place est en prison parce que là, vous attaquez le symbole, vous attaquez la constitution de la Guinée. Cette question-là aurait pu être réglée si le gouvernement n’avait pas autour de lui des pyromanes qui le poussent à la faute », a affirmé le vice-président de l’UFDG.

Aujourd’hui, le bilan des victimes des manifestations s’alourdit de plus en plus. L’honorable Fodé Oussou Fofana considère que le président Alpha Condé n’est entouré que de pyromanes.

« Aujourd’hui, il y a au moins plus de 129 jeunes tués à la fleur de l’âge. Ça fait partie du bilan de Monsieur Alpha Condé. Personne n’est capable de le regarder en face pour dire : “Monsieur le président, ouvrez les yeux, c’est votre pays, on est en train de tuer, mettez fin à ça, vous pouvez vous-même, vous pouvez ouvrir, vous pouvez faire appel à un dialogue social, c’est vous qui gagnez. Mais quand le président vient à la Camayenne lui-même pour dire battez-vous et n’ayez pas peur. Quand le président dit aux uns n’ayez pas peur des autres, ça c’est triste et c’est pénible pour ce pays. Le pays est bloqué, personne ne marche, personne ne fonctionne. Les forces de l’ordre sont dans les quartiers, les images existent, les vidéos existent, on dirait qu’on a perdu les repères. Moi, j’ai pitié de ce pays, je ne pouvais pas penser qu’on pouvait être aussi bas. Etre incapable de voir la réalité en face, être incapable de dire la vérité. Ils sont où, toutes ces personnes sont où ? Ils sont où nos religieux ? Le médiateur est où dans ce pays ? Le groupe de Contact est où ? Où est Hadja Rabiatou Serah ? Elle est où ? C’est parce qu’elle est présidente du Conseil Economique et Social qu’elle ne peut pas dire la vérité à Alpha ? Pourquoi ces membres du gouvernement ne peuvent pas dire la vérité à Alpha ? On est dans quoi ? C’est pénible. Je ne suis pas heureux de tirer un bilan et je n’ai pas envie de me réjouir de quoi que ce soit. J’ai plutôt pitié de mon pays, je crois que la Guinée mérite mieux que ça. Parce que moi, je considère que c’est d’abord de l’inconscience de tirer un bilan. Moi, je considère que les gens qui défendent la constitution, qui se battent pour que Monsieur Alpha Condé comprenne qu’on ne peut pas changer de République sont dans leur plein droit, c’est leur droit le plus absolu. On ne peut pas leur reprocher ça, c’est un combat noble et c’est un combat digne. Ce que le FNDC est en train de faire, c’est pour ça que c’est devenu un état d’esprit. C’est pour ça qu’aujourd’hui, tous les Guinéens se reconnaissent dans ça. Il y a des Guinéens dans FNDC qui ne sont même pas politiques, c’est devenu une lutte citoyenne. C’est pourquoi, je salue ça et je crois que ce combat-là doit continuer jusqu’à ce que Monsieur Alpha Condé comprenne qu’on n’est pas dans la jungle et qu’il doit écouter son peuple. Je crois que c’est normal, le fait que l’opposition ne s’associe pas à cette mascarade électorale. On ne peut pas aller à une élection avec un fichier de 400 et quelques mille, on ne peut pas aller à une élection où la majeure partie des guinéens ne sont pas enrôles, on ne peut pas aller à une élection où il y a une seule région qui fait une progression de 170 %. Le combat-là doit continuer et je crois que c’est un combat noble. Je prie pour le repos de l’âme des jeunes qui ont perdu la vie sur la voie de la démocratie. Je suis sûr qu’un jour, justice sera rendue à ces jeunes », a-t-il assuré.

Puis, citant la France à titre d’exemple avec les manifestations des gilets jaunes, Dr Fodé Oussou Fofana estime que la Guinée est un pays déshumanisé. « On a vu les gilets jaunes en France, on a vu les manifestations violentes parmi les gilets jaunes, mais un seul Français n’est pas mort. On a tiré sur personne, pourtant ils étaient violents. Le pays est déshumanisé et la vie humaine n’a plus d’importance ici. Dans un pays normal, dans un pays à 90 % musulman, quand quelqu’un meurt, c’était un motif même de considérer que la situation est grave et d’appeler au dialogue. Au jour d’aujourd’hui, une élection normale ne peut être organisée qu’à partir du 9 au 15 mars. Si tu veux organiser une élection, il faut remplacer les délais d’affichage, les délais de correction, les délais d’impression, tout et tout. A partir d’aujourd’hui, l’élection ne peut être organisée que le 9 avril. Mais Kébé n’ose pas dire la vérité à Monsieur Alpha Condé. On est devenu la risée du monde entier, on est devenu la risée de la sous-région, parce que quand tu es président, il faut prier Dieu pour avoir des collaborateurs honnêtes », a estimé Dr Fodé Oussou Fofana.

Maciré Camara