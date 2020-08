Fodé Oussou, VP/UFDG : ‘’pourquoi nous avons lancé des consultations… »

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) -principal parti de l’opposition- a lancé samedi les consultations de sa base pour sa participation ou non à la présidentielle du 18 octobre prochaine. Contacté par Mediaguinee, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président (VP) du parti a motivé dimanche la décision de sa formation politique. Réaction…

« Les décisions à l’Ufdg se prennent de la base au sommet. Nous avons à l’extérieur, Europe, Amérique Afrique, un peu partout dans le monde des fédérations qui sont dynamiques. C’est pour cela, en 2010 lorsqu’on a permis aux pays qui sont à l’extérieur de voter, nous avons gagné plus de 80% des électeurs à l’étranger. C’est pour cette raison d’ailleurs depuis les résultats de 2010, monsieur Alpha Condé n’a plus jamais voulu que la majeure partie des pays de l’extérieur vote. Donc, c’est un document officiel. Nous avons demandé l’avis des fédérations de l’extérieur, le même courrier est adressé aux fédérations de l’intérieur. Et à partir de cet instant-là, nous tirons toutes les conséquences de droit ».

Elisa CAMARA