Fodé Oussou, VP/UFDG réagit: « je ne connais Gallé Ousmane Hann, ni au parti ni en dehors du parti »

Ce lundi, l’information dévoilée par le journal sénégalais Libération puis relayée par Seneweb, a fait la Une de plusieurs médias guinéens.

Un homme d’affaires guinéen appelé Gallé Ousmane Hann, arrêté par la DIC au Sénégal pour une affaire de présumé de détournement de 1,636 milliard fcfa et prêt à être extradé en Guinée, dit être militant et grand bailleur du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Mais ajoute que « son extradition en Guinée signifierait son arrêt de mort puisque le CNRD chercherait à liquider l’UFDG ».



La réaction du Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) ne s’est pas fait qttendre. Il confie à Mediaguinee ne pas connaître Gallé Ousmane Hann, ni du parti et ni en dehors du parti.

Pour le vice-président de l’ufdg, l’opérateur économique cherche à politiser les poursuites engagées contre lui.

« Je ne connais nullement cette personne ni au Parti ni en dehors du Parti. Le Monsieur en se présentant comme un militant et bailleur de l’UFDG et en créant ainsi ce lien avec CDD [Cellou Dalein Diallo), a sans doute voulu politiser les poursuites contre lui pour, peut-être, éviter d’être extradé. À moins qu’il ne s’agisse d’une manipulation contre l’ufdg et son Président. Personne ne peut confondre Cellou Dalein Diallo. Il a travaillé honnêtement pour la Guinée, son pays», a réagi Fodé Oussou Fofana.

Sadjo Bah