Fodékariah (Kankan) : un camion rempli d’intrants agricoles mis aux arrêts

Dans la journée du mardi 21 décembre 2021, un camion-remorque immatriculé RC-5048-R a été appréhendé sur la nationale Siguiri-Kankan. Il était rempli d’intrants agricoles. Les hommes en uniforme, informés de la situation, ont poursuivi le camion-remorque jusqu’à ce qu’il est parti s’arrêter dans un district de la sous-préfecture de Fodékariah Balimana, dans la préfecture de Kankan.

Le président de district de Tièro, Salon Moudou Doumbouya, joint au téléphone, a confirmé exactement la situation de ce camion. « Je confirme que ce camion est bel et bien à Tièro depuis le mardi dernier. Il est rempli d’intrants agricoles et quittait Siguiri pour Kankan. C’est ainsi qu’il fut appréhendé par la gendarmerie. Le chauffeur a dévié la route pour venir à Tièro. Ça fait plus de trois jours. Ce que nous voyons ici en tout cas, c’est 520 sacs d’engrais, ce qui fait 25 tonnes », a-t-il confirmé.

Présentement, le camion se trouve garé dans le district de Tièro et le chauffeur jusqu’à ce jour, reste introuvable.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

