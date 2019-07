Foire artisanale de Kankan : le commissaire général plante le décor de l’événement

Contrairement aux éditions précédentes, la foire artisanale de Kankan se tiendra simultanément cette année que la fête de tabaski. L’annonce a été faite ce lundi par Mohamed Kanté, le commissaire général de l’événement.

L’initiative est de la COJEDEK en collaboration avec l’office national de promotion de l’artisanat et de la FENAG sous l’impulsion du chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé. Du 8 au 18 août 2018, sera une occasion pour les fédérations préfectorales des artisans de huit villes invitées notamment Kindia, Dalaba, Mamou, Kankan, Siguiri, Mandiana Kouroussa et Kérouané ainsi que quelques touristes européens et américains de se retrouver pour exposer, vendre leurs produits artisanaux et œuvres d’art, ce, dans un esprit de découverte et d’enrichissement réciproque, déclare le commissaire général.

L’objectif de cette manifestation commerciale et culturelle annuelle des acteurs du secteur de l’artisanat guinéen, consiste à faire non seulement la promotion de l’innovation et du savoir-faire des artisans mais aussi et surtout proposer une autre alternative aux différents réseaux de production et de la vente des produits d’arts et artisanaux de notre pays, ajoute a-t-il ajouté.

S’exprimant sur la particularité de cette 3ème édition consécutive de la foire artisanale à Kankan, Mohamed Kanté a indiqué que « la nouveauté cette année est que, contrairement aux éditions antérieures, la 3e édition sera organisée pendant cette fête de TABASKI pour permettre à nos artisans de profiter du grand public drainer par la Mamaya à Kankan d’écouler leurs marchandises et de créer éventuellement des relations de partenariat ».

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan