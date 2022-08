Fonction publique : le ministre Yombouno lance les activités du projet d’élaboration du répertoire des emplois et des compétences

Le département en charge du Travail et de la Fonction Publique s’est engagé dans un vaste programme de réforme qui vise à doter le pays d’une administration efficace et efficiente aux services des usagers publics.

Parmi ces reformes figure en bonne place l’élaboration du répertoire des emplois et des compétences dont les activités ont été lancées ce vendredi 5 août 2022, par le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, en présence de ses homologues de l’Agriculture et de l’Elevage, des Pêches et de l’Economie Maritime.

Le répertoire des emplois et compétences, une fois élaborer aidera à identifier et à décrire les activités actuelles et futures associées aux compétences nécessaires qui permettront à l’administration guinéenne d’accomplir ses missions en fonction de l’évolution du temps.

C’est pourquoi dans son allocution de circonstance, le Directeur national de la reforme administrative, Moussa Keita n’a pas manqué de remercier les invités et surtout sa hiérarchie pour la mise en place d’un tel projet.

« Votre présence à cette cérémonie est une belle illustration de l’enjeu que requiert ce projet qui est une confluent de tous les secteurs pourvoyeurs d’emploi afin de prendre en compte les préoccupations de tous les usagers de l’administration publique. Il y a de cela plus de cinq décennies que la gestion des ressources humaines de la Fonction publique, est régie par un et unique outil qu’est le décret 146 du 04 juin 1965 portant statut particulier de divers cadres uniques, document qui répertorie tous les emplois devant être exercés dans l’administration publique (…) Ce répertoire servira non seulement d’outil de référence pour les différents services publics et employeurs mais aussi et surtout d’indicateur pour les écoles et instituts de formation afin d’adapter leur cursus aux besoins de l’administration publique », dira-t-il.

Poursuivant, il fera savoir qu’avec ce projet d’une grande importance, « il s’agira résolument d’aller de l’avant dans l’adoption d’une réponse concertée à l’impact positif dans la gestion des ressources humaines de l’administration publique afin de s’aligner parfaitement aux réformes engagées par le gouvernement ».

Prenant la parole, le ministre a rappelé que « les actions de réformes engagées par les nouvelles autorités, à sa tête, le président de la transition, dans le cadre de son vaste programme de refondation, visent en particulier à rendre la fonction publique guinéenne plus ouverte, plus professionnelle et plus performante, animée par des agents publics motivés et compétentes. »

Pour atteindre cet objectif, dira-t-il, un certain nombre de conditions doit être créé. Parmi lesquelles il y a l’harmonisation du cadre juridique, institutionnel et organisationnel ainsi que des outils modernes de gestion des ressources humaines.

Adopté et signé en juin 1965 et seul outil qui permet de décrire les emplois de la Fonction Publique, le ministre Julien a déploré le fait que cet outil juridique n’ait connu aucune actualisation depuis 1965 dans les programmes du système éducatif et la diversification des missions de l’Administration guinéenne. C’est la raison pour laquelle il a exhorté de prendre en compte de façon impérieuse les nouveaux profils et les hiérarchies correspondantes.

« Ne répondant plus aux enjeux de la professionnalisation de la fonction publique et la gestion prévisionnelle des agents publics, il est fondamental et nécessité d’élaborer le répertoire des emplois et des compétences qui aura pour corollaire la révision du Décret 146. Ce qui permettra : – A l’Etat, la valorisation des ressources humaines dont il dispose afin de garantir une gestion saine du recrutement, de la formation, de l’évaluation et de la mobilité du personnel ; – Aux agents, de connaître les métiers et les emplois exercés au sein de l’Administration en vue de bâtir leur projet professionnel ; – Aux citoyens, d’y trouver des éléments d’information sur les métiers et les emplois de l’Administration Publique de manière à appréhender leur grande diversité », a martelé le ministre.

Youssouf Keita

