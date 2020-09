Fonction publique : le recrutement de 1500 conservateurs de la Nature débute le 7 septembre 2020 (communiqué)

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration informe l’ensemble des candidats inscrits au concours de recrutement de mille cinq cent (1 500) Conservateurs de la Nature pour le compte du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts que ledit concours aura effectivement lieu dans les centres de Kindia, Mamou, Labé, Boké, Faranah, Kankan et N’Zérékoré conformément au calendrier ci-après :

du lundi 07 au vendredi 11 septembre 2020, envoi des PV par SMS aux candidats et affichage des listes nominatives des candidats dans les Directions Régionales de l’Environnement, les Inspections Régionales de l’Education, les Gouvernorats, les Préfectures et les Cinq Communes de Conakry.

du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2020, reconnaissance des salles par les candidats.

Dimanche 13 septembre 2020, lancement des épreuves écrites à 09 heures précises.

Tous les candidats et encadreurs sont invités à respecter les mesures de sécurité sanitaire en vigueur liées à la pandémie de la COVID-19.

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration sait compter sur l’esprit civique de tous les candidats.

Conakry, le 03 septembre 2020

Le Ministre

Dr Mamadou BALLO