Fonds d’appui aux GIE et entreprises : ‘’il ne s’agit pas d’une subvention aux entreprises’’ (Tibou Kamara)

Le ministre d’Etat en charge de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Tibou Kamara était face à la presse ce mardi, 7 juillet 2020, pour se prononcer sur l’impact de la Covid-19 sur le secteur des industries et des PME.

Au cours de cet exercice qui s’est tenu dans un réceptif hôtelier de la place, il (Tibou Kamara) a tenu à donner quelques détails utiles par rapport au fonds d’appui aux entreprises et aux groupements d’intérêt économique, récemment initié par le gouvernement.

« Sur le point relatif au fonds d’appui aux entreprises et aux groupements d’intérêt économique qui a été mis en place, je voudrais vous donner quelques idées pour que vous en compreniez mieux aussi bien la philosophie que la finalité. Ce fonds d’appui aux entreprises et aux GIE, il faut savoir d’abord qu’il ne s’agit pas d’une subvention aux entreprises, d’une assistance gratuite de l’Etat, c’est un accompagnement dans une période difficile à des conditions précises et claires et avec une finalité. Par exemple, toutes les entreprises ou des groupements d’intérêts économiques qui voudraient être éligibles à ce fonds ont un certain nombre de conditions à remplir. En tous cas, déjà, le taux de remboursement lié au prêt est extrêmement faible comparé à celui est pratiqué aussi bien au niveau du système bancaire traditionnel qu’au près des instituts de microfinance. Pour ce qui est du fonds, le taux d’intérêt n’est que de 5% contre 16 à 17% pour le système bancaire classique. 5% soit 3 fois moins que le taux qui est pratiqué sur le marché. »

Poursuivant, il a énuméré quelques conditions à remplir pour bénéficier de ce fonds. « Pour bénéficier de ce fonds, il faut par exemple avoir un minimum de cinq (5) employés, il faut s’être acquitté des impôts un peut avant l’apparition de la Covid-19, il faut s’engager à préserver au moins 70% des emplois et aussi apporter la preuve que l’activité a été affectée pour au moins 30% du chiffre d’affaire. Mieux que cela, une fois que le prêt a été donné, les entreprises et les GIE disposent de six (6) mois de moratoire pour le remboursement du prêt qui a été contracté. Dans cet esprit de toujours être aux côtés de nos entreprises et de financer l’économie même après la Covid-19, il est prévu que le fonds qui est un fonds d’assistance et d’accompagnement dans le contexte d’aujourd’hui, se mue en un fonds de financement des activités et de la relance économique après la Covid-19. »

