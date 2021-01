Foniké Menguè à la barre : ‘’nous mettrons en déroute tout ce que Alpha Condé mettra en place pour continuer de rester au pouvoir’’

Oumar Sylla alias ‘’Foniké Menguè’’, interpellé, il y a quelques mois, pour attroupement non autorisé, a comparu ce lundi 11 janvier 2021, au Tribunal du Première Instance de Mafanco. Il s’est exprimé brièvement au micro de Mediaguinee. Il plaide non coupable et promet de continuer la lutte par tous les moyens que lui confère la loi pour mettre fin à ce troisième mandat d’Alpha Condé, qu’il qualifie de trop.

« Ce troisième mandat est un mandat de trop. Donc, en ce sens, nous allons continuer techniquement et stratégiquement pour montrer à M. Alpha Condé que le peuple de Guinée est contre son mandat de trop, puisqu’il ne peut pas continuer à confisquer le pouvoir qui appartient au peuple et à en faire une affaire personnelle. », a martelé le responsable des antennes du FNDC. Avant d’ajouter : « Nous ferons tout pour mettre en déroute tout ce qu’il mettra en place pour continuer de rester au pouvoir. Il doit savoir que le FNDC et le peuple de Guinée sont là et on fera tout pour continuer à lutter contre son troisième mandat. ». Mais en attendant la suite de son procès, c’est le retour à la case prison pour Oumar Sylla alias ‘’Foniké Manguè’’.

Mamadou Yaya Barry