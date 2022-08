Foniké Menguè admis à l’hôpital, ce vendredi !!

Souffrant il y a quelques jours, le coordinateur national du fndc dissous, qui séjourne à la maison centrale de Conakry depuis le 02 Août dernier a été transféré, ce vendredi 12 août, à l’hôpital Ignace Deen pour des visites médicales.

L’information a été donnée à Mediaguinee par l’un des avocats de l’activiste, en la personne de Me Salifou Béavogui.

« Fonike Menguè a été admis à l’hôpital Ignace Deen, ce vendredi pour des visites », a déclaré, Me Salifou Beavogui.

A préciser que Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry sont inculpés et placés sous mandat de dépôt pour des faits « troubles à l’ordre public, incendie volontaire, pillages et destruction d’édifices publics et privés », suite à l’appel à la manifestation du FNDC du 28 juillet dernier.

Elisa Camara

