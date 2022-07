Foniké Menguè bloqué à l’aéroport de Conakry : la colère de Cellou Dalein…

Sale temps pour les opposants à la junte au pouvoir. Cellou Dalein Diallo a réagi lundi au refus de la police des frontières de laisser embarquer pour Dakar Oumar Sylla « Foniké Menguè ».

Dans un post -au vitriol- sur son compte Facebook, l’ex-opposant à Alpha Condé se dit indigné par « l’interdiction de sortie du pays imposée au Coordinateur du FNDC, Omar Sylla, alias Fonikè Menguè ».

« Je suis indigné par l’interdiction de sortie du pays imposée ce lundi 18 juillet, sans aucune base légale, au Coordinateur du FNDC, Omar Sylla, alias Fonikè Menguè.

L’intéressé se rendait à Dakar au Forum des mouvements sociaux à l’invitation du West Africa Civil Society Institute (WACSI) lorsque cette décision arbitraire lui a été notifiée à l’aéroport de Conakry où son passeport lui a été retiré », explique M. Diallo, depuis l’étranger.

« Je condamne énergiquement cette autre dérive autoritaire qui survient quelques jours seulement après l’arrestation musclée de Foniké Menguè et ses collaborateurs Djanii Alfa et Billo Bah alors qu’ils animaient une conférence de presse à leur siège », regrette Cellou Dalein qui a quitté la Guinée depuis mars dernier. Et d’enfoncer le clou : « Mobilisons-nous pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel et le respect des droits et libertés de nos compatriotes ».

