Foniké Menguè condamné à 3 ans de prison ferme : “c’est Alpha Condé qui souffre dans sa conscience” (Ibrahima Diallo, Fndc)

🛑RÉACTION. Condamné à 3 ans de prison ferme, ce matin, par la cour d’appel au service de l’exécutif; je retiens cette phrase de mon ami et prisonnier personnel du dictateur Alpha Condé: {{ dites à Alpha Condé que même si je passe 10ans en prison, je défendrai toujours mes convictions. je m’opposerai toujours, en liberté ou en prison, contre son 3emeMandat illégal et illégitime, et je me battrai pour son départ}}.

Foniké Menguè incarne la défense de la conviction et donne espoir aux militants pro-démocratie de continuer, sans relâche, à croire au combat qu’ils mènent jusqu’à son aboutissement.

A la place de Foniké, c’est Alpha Condé qui souffre dans sa conscience.

Ibrahima Diallo, FNDC