Foniké Menguè du FNDC enfin libre : réaction de l’antenne préfectorale du front à Kankan !

Après avoir passé plusieurs mois en détention à maison centrale de Conakry, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, responsable de la mobilisation et des actions du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a été libéré ce jeudi 27 août 2020. Suite à cette libération, l’antenne locale du FNDC à Kankan a réagi. Antoine Dogbo Guilavogui en est le premier secrétaire à l’organisation.

« Ma lecture est très simple, c’est un pays de dictature maintenant, on a institutionnalisé la dictature, on a institutionnalisé la corruption, donc si Foniké Menguè a été arrêté parce qu’il a ses opinions qui sont différentes de celles du gouvernement, c’est un plaisir pour eux. Regardez la prison de Kankan qui est remplie par les jeunes de N’Zérékoré, donc ce n’est pas une surprise, si nous voulons la démocratie dans ce pays, ce n’est pas la façon d’arrêter les gens », dira-t-il.

Pour lui, l’arrestation d’Oumar Sylla alias Foniké Menguè est une manière de l’intimider et d’effrayer la population en un mot. Selon lui, c’est une dictature pure et simple.

« Foniké Menguè dit la vérité, on l’arrête et on le met en prison sans jugement ni rien. Et un jour, on dit qu’on l’a libéré. Alors je pense que c’est la dictature pure et simple, sinon ce n’était pas notre désir qu’on le mette en prison, c’est une manière de piétiner les bonnes initiatives de Foniké Menguè, qu’il n’évolue pas, il faut l’intimider, il faut l’étouffer, il faut effrayer la population guinéenne. La Guinée va continuer dans la dictature depuis l’indépendance jusqu’à maintenant ? Nous, on est contraint, on est condamné parce qu’on n’a pas l’armée en main, on n’a pas la police en main, on n’a pas les gendarmes en main, tout le monde travaille pour un seul individu », regrette-t-il.

A rappeler que Foniké Menguè, responsable de la mobilisation et des actions du FNDC a été arrêté au mois d’avril dernier.

De Kankan, Ahmed Sékou Nabé pour Médiaguinée