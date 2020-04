Foniké Menguè en détention à la DPJ : son état de santé serait-il en train de se dégrader ?

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 avril 2020, le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo a rassuré l’opinion sur l’état de santé de Oumar Sylla “Foniké Menguè” l’un des membres fondateurs du FNDC détenu depuis quelques jours à la direction centrale de la police judicaire. Et depuis quelques heures, les rumeurs font état d’une dégradation de son état de santé.

Joint par mediaguinee, l’un des avocats du détenu, Me Salifou Béavogui a confié que seul un médecin pouvait situer tout le monde sur l’état de santé de son client et non un communiqué ou une déclaration.

« Nous avons décidé de ne pas nous associer aux procédures de l’enquête préliminaire. Parce que pour nous, les conditions de son interpellation et de sa mise en détention ne sont pas conformes aux règles de procédure. Conséquemment, nous avons décidé d’attendre le dossier de notre client devant le procureur de la République compétent » a signifié l’avocat de Foniké Menguè.

Entre temps, nous avons reçu des informations que son état de santé est alarmant, a-t-il indiqué : « Nous pensons que seul un médecin pouvait situer tout le monde. Parce que la loi même oblige naturellement toute enquête judiciaire de créer un contact entre la personne interpellée avec un médecin. Donc seul un médecin pouvait situer tout le monde exactement sur son état de santé. Je ne pense pas que c’est un simple communiqué qui puisse le faire ni de simple déclaration » a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs de préciser : « De toutes les façons, nous, notre problème se situe ailleurs. Nous voulons qu’il soit libéré purement et simplement ou déféré conformément aux dispositions des articles 85-86-87 et suivant du code de procédure pénale. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22