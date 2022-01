Foniké Menguè : « ensemble, dénonçons et attaquons le système à la base »

Quand on parle du système, beaucoup pensent à l’administration, et pourtant le système se trouve partout à nos jours.

Chers compatriotes le système, un danger que j’ai inlassablement combattu, c’est le mode de penser, le comportement, en un mot, les mauvaises habitudes. Et ça commence dans chacunes à de nos familles, après ça s’élargit dans les quartiers et aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Le système est bel et bien présent dans les réseaux sociaux. L’opposition politique également.

La responsabilité ne commence t-elle pas à la base?

Chacun d’entre nous connaît certainement en secret qu’il a un comportement ( défaut) qui est mauvais pour la bonne marche de notre pays, donc qu’il doit impérativement changer s’il a la volonté de faire sa contribution pour la lutte contre le système.

Tout le monde est concerné.

Si on veut changer le pays, le changement doit être individuel d’abord puis collectif.

À titre de bon exemple, le Japonais est le citoyen le plus patriote et discipliné au monde, un japonais se demande constamment est-ce qu’il ne fait pas partie des japonais qui font régresser leur pays.

Toujours dans le même sillage, un exemple terre à terre ou tic au tac, la coupe du monde passée, nous avons tous vu les supporteurs japonais, malgré leur élimination face à la Belgique après avoir mené 2buts à 0.

A la fin du match, les supporteurs japonais dans un mouvement d’ensemble, ont ramassé tous les petits objets qu’ils ont laissé au stade pendant le match.

Ça veut tout simplement dire qu’en toute chose, c’est la conscience qui oriente l’homme.

J’ai foi qu’on peut étouffer le système si on a la volonté, il faut juste qu’on accepte de se faire violence et d’être surtout animé d’une conscience de changement positif en tout lieu et tout temps.

Un adage dit « qui veut, peut, donc si nous voulons nous parviendrons.

Ensemble, dénonçons et attaquons le système à la base.

C’était juste une contribution à l’actualité en ce premier lundi du janvier 2022.

Foniké.