Foniké Menguè et Cie arrêtés : Koureissy Condé « regrette et condamne cette malheureuse situation »

Depuis l’arrestation du Coordinateur du FNDC, les réactions et commentaires fusent de tous bords s’accumulent au fil des heures. Docteur Sékou Koureissy Condé, ancien Ministre de la Sécurité, ancien Secrétaire Général du CNT et ancien Médiateur de la République est un expert très regardant et très écouté sur les questions de sécurité humaine en Afrique. Voici sa réaction…

« A mon avis, les circonstances et les méthodes déployés au cours de cette arrestation confirment les préoccupations et autres inquiétudes liées aux relations entre les citoyens et les forces de l’ordre dans notre pays. En effet, quelque soit le motif de cette opération, il est évident que la manière dont nos forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation du citoyen Foniké Mangué, leader d’opinion, constitue une grave violation des grands principes du code de déontologie des forces de l’ordre.

Les vidéos qui circulent montrent et témoignent flagramment une séquence de brutalité publiquement assumée. Je regrette et condamne cette malheureuse situation et je souhaite ardemment que les pouvoirs publics reconnaissent ces manquements et engagent, au nom de la paix et de la quiétude sociale, toutes les mesures reparatoires adaptées à cette situation et à d’autres du genre. La paix n’a pas de prix.

La question du comportement de nos forces paramilitaires est déterminante pour les citoyens comme pour les forces de l’ordre elles-mêmes. Dans un contexte de transition où les droits humains occupent une place de plus en plus critique, les forces paramilitaires ont, obligatoirement, un devoir patriotique fondamental qui se résume en deux mots: « bien agir ».

En effet, Il faut savoir que tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est personnellement responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer strictement aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement intérêt public ou la quiétude et la stabilité sociale. L’agent executant doit toujours savoir qu’il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombe ».