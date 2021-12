Foniké Menguè : « la meilleure façon d’accompagner la transition, c’est de dire la vérité en tout temps et en tout lieu »

La meilleure façon d’accompagner la transition, c’est de dire lla vérité en tout temps et en tout lieu à ceux qui sont aux commandes.

A cet effet, pour éviter les erreurs du passé, ensemble apprécions et félicitons le CNRD pour tous les bons actes posés depuis le 5 septembre et par ricochet, quand on trouve qu’un acte empiète les principes démocratiques nous devons également dire la vérité.

N’oublions jamais que l’erreur est humaine, chose qui veut dire que quelqu’en soit la volonté du gouvernement de la transition de faire du bien, ce sont des humains, qui peuvent donc se tromper. C’est pour cela le peuple se doit d’avoir une vigilance permanente et réparatrice.

C’est ce que je demande à chacun d ‘entre nous.

Qui bene amat bene castigat !!

Fonikè