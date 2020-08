Foniké Menguè libéré : “je ne suis pas du tout satisfait du jugement” (procureur)

Le procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye a relevé appel hier vendredi du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dixinn dans l’affaire ministère public contre Oumar Sylla “Fonike Menguè”, un leader du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), libéré jeudi dernier.

Selon le procureur Sidy Souleymane N’Diaye qui s’est confié, ce samedi 29 Aout à Mediaguinee, le dossier de la cause sera transmis la semaine prochaine au plus tard mercredi à la cour d’appel de Conakry. La cour d’appel qui est une juridiction de réformation a la possibilité de confirmer ou d’infirmer la décision rendue jeudi dernier par le juge Alphonse Charles Wright.

” Je ne suis pas satisfait du tout du jugement. La loi me permet de relever appel, j’ai déposé hier la lettre d’appel au greffe, la lettre d’appel a été enregistrée. On m’a remis ma copie enregistrée. Hier, on a commencé la formalisation du dossier. Donc la semaine prochaine, au plus tard mercredi, le dossier sera communiqué à la cour d’appel de Conakry“, a déclaré le procureur Sidy Souleymane N’Diaye au bout du fil.

Incarcéré depuis avril dernier à la Maison centrale de Conakry, Oumar Sylla était poursuivi pour “diffusion et production de fausses nouvelles”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22