Foniké Menguè retourne en prison. ”Nous nous acheminons inéluctablement vers un procès”

L’espoir de remise en liberté provisoire pour Oumar Sylla “Foniké Menguè”, l’un des leaders du FNDC émis par ses avocats la semaine dernière vient d’être brisé à nouveau par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn qui a une énième fois auditionné, ce mardi l’accusé.

Au sortir de l’audition, l’un des avocats du prévenu, Me Salifou Béavogui a confié :”nous pensons que nous nous acheminons inéluctablement vers l’ouverture d’un procès. Et nous tenons coûte que coûte que ce procès soit organisé maintenant à défaut de le libérer. Nous exigeons à ce que le procès soit organisé parce que tout citoyen arrêté a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable”.

A rappeler que c’est depuis le 24 avril dernier que Oumar Sylla “Foniké Menguè ” a été arrêté et inculpé pour des faits de communication et diffusion des fausses informations.

Elisa Camara

