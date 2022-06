Foniké Mengué parle de Dansa Kourouma : « c’est un béni-oui-oui, il fera tout ce que le CNRD va lui dire »

Entre le coordinateur national du front national pour la défense de la constitution (FNDC) et le président du conseil national de la transition (CNT), ce n’est pas l’amour parfait. Invité à se prononcer sur le CNT et son fonctionnement, Oumar Sylla plus connu sous le nom de Foniké Mengué a mis l’occasion à profit pour passer du savon à Dansa Kourouma.

Pour Foniké Mengué, il ne faut s’attendre à rien de bon du président du CNT parce que selon lui, Dansa Kourouma fera le sale boulot. Le coordinateur national du FNDC soutient que le président du CNT « fera tout ce que le CNRD va lui dire, c’est un béni-oui-oui sans précédent ».

Foniké Mengué n’a pas eu des mots tendre avec l’actuel président du CNT qu’il a qualifié d’être un grand promoteur du troisième mandat d’Alpha Condé.

« Ce CNT est une montagne qui a accouché d’une souris. On ne peut rien attendre de bon venant d’un Monsieur comme Dansa Kourouma. Dansa Kourouma a été un promoteur du 3ème mandat devant tout le monde. Ce monsieur, il sait s’accommoder. Il fera tout ce que le CNRD va lui dire. Il va faire le sale boulot. C’est un béni oui oui sans précédent. Tout le monde connaît Dansa Kourouma. Je n’ai pas besoin de décrire Dansa Kourouma à partir du moment où c’est tous les guinéens qui le connaissent. Ce que je vais dire par rapport à Dansa Kourouma, je pense que tous les guinéens connaissent Dansa Kourouma. Dansa Kourouma a été un grand promoteur du 3ème mandat. Dansa Kourouma s’attaquait au FNDC. Il s’attaquait permanemment au FNDC. Ce sont des rebelles, ce sont tels, ce sont tels. Le pays a eu besoin de tous ses fils à un moment donné de notre histoire mais beaucoup ont brillé par leur silence. Et d’autres ont soutenu cette forfaiture de 3ème mandat qui occasionné plus de 100 morts », a déclaré Foniké Mengué dans « Mirador » avant de révéler : « Quand j’étais en prison, Dansa Kourouma, il fut un jour où il est venu en prison pour rencontrer les détenus politiques, personnellement pour me rencontrer. J’ai dit au régisseur, allez-y lui dire que je ne le rencontrerai pas. Il a insisté. C’est un promoteur de 3ème mandat qui vient me voir en tant qu’acteur de la société civile et puis aller raconter des choses. Et lorsque je suis de prison, il m’a appelé encore pour me voir. Ça c’est bien avant la formation du gouvernement. Je n’ai pas accepté parce qu’on ne partage pas les mêmes valeurs. On ne voit pas les choses de la même manière. Nous (FNDC) avons opté pour l’histoire. Nous avons opté pour la défense de la démocratie, nous avons opté pour la défense des valeurs. Mais par contre, Dansa, ils ont opté pour de l’argent. C’est pas la même chose là. On ne peut pas être mis dans la même assiette. Mais pas que Dansa. Tous ceux qui étaient dans le registre de soutenir le 3ème mandat, Foniké Mengué ne fait rien avec eux ».

Par ailleurs, Oumar Sylla ou Foniké Mengué a reconnu que le FNDC voulait avoir la tête du CNT et quelques postes de responsabilité au sein de l’institution parce que selon lui, le FNDC était le mieux placé pour être à la tête du CNT.

Sadjo Bah