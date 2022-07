Foniké Menguè : « un procureur issu d’un coup d’Etat ne peut arrêter un militants pro-démocratie »

Oumar Sylla « Foniké Menguè », coordinateur national du FNDC à raillé le procureur général de la Cour d’appel de Conakry Alphonse Charles Wright qui aurait instruit de mettre aux arrêts l’artiste Djanii Alpha pour « propos injurieux »…

Le Procureur Général issu d’un coup d’Etat militaire n’a ni la légitimité, ni la légalité de faire arrêter ou voire même emprisonné un militant pro-démocratie pour avoir critiqué un régime putschiste.

Si le CNRD et tous ses organes ne supportent plus les critiques, qu’ils rendent simplement le tablier. Et puis tout sera réglé. Agnon.

Foniké