Foot : le Ballon d’Or non attribué en 2020

Le Ballon d’Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football, ne sera pas attribué en 2020 à cause d’une saison bouleversée par la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l’hebdomadaire France Football qui le décerne.

“Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d’Or va faire une pause. Il n’y aura pas d’édition 2020, car il s’avère, après réflexion, que toutes les conditions ne sont pas réunies. Nous pensons qu’une année aussi singulière ne peut -ni ne doit- être traitée comme une année ordinaire”, affirme le rédacteur en chef de la revue, Pascal Ferré, dans un communiqué.

L’Argentin Lionel Messi et l’Américaine Megan Rapinoe, sacrés en 2019, n’auront donc pas de successeur cette année.

Les trophées Kopa, sacrant le meilleur jeune de moins de 21 ans (décerné en 2019 au Néerlandais Matthijs de Ligt), et Yachine, récompensant le meilleur gardien (remporté en 2019 par le Brésilien Alisson Becker), ne seront pas non plus attribués.

– “Pas logés à la même enseigne” –

France Football justifie cette décision par “l’équité qui prévaut pour ce titre honorifique (qui) ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne”.

La pandémie de Covid-19 a forcé tous les grands championnats de football à s’arrêter pendant plusieurs mois, et entraîné le report à 2021 de l’Euro-2020.

Certains championnats ont repris à huis clos, comme en Allemagne, Espagne, Angleterre ou Italie, d’autres comme la Ligue 1 française ou la quasi-totalité des championnats féminins ont eux été définitivement stoppés.

En Europe, la Ligue des champions et la Ligue Europa doivent elles reprendre en août avec des huitièmes de finale à huis clos puis un tournoi final à huit (“Final 8”) sans matches aller-retour à Lisbonne.

“Nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style +trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19+. Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice”, argumente France Football.

Le magazine désignera à la place un onze idéal des meilleurs joueurs de tous les temps, après un vote du jury habituel du Ballon d’Or.

AFP