Foot : le bras de Sékou YaIani de Gangan FC amputé !

Tiste nouvelle pour le football guinéen. Le jeune joueur de l’équipe fanion de Kindia qui s’était blessé la saison dernière à Friguiagbé dans un derby Kindianais vient de voir son bras amputé.

Selon nos informations, c’est en Tunisie où il a été évacué en début de semaine que son bras a été amputé. C’est après des mois de douleur, de détresse et surtout d’appel au secours que le natif de Kindia vient de subir cette affreuse finalité.

Sékou YALANI Camara ex sociétaire de fusion sportive de Kindia et joueur de Gangan FC ne vas plus taper dans le ballon. Son bras qui s’est fracturé a été finalement amputé. Un résultat qui le privera de taper à nouveau dans le ballon. Pourtant l’avenir de cette jeune pépite était certain dans le football.

A rappeler quelques jours après sa blessure, les médecins de l’hôpital régional de Kindia avait voulu amputer son bras mais par après, le président de la fédération guinéenne de football a volé à son secours. Seulement, cette opération a accusé de retard. Sékou YALANI Camara a passé plus 4 mois à l’hôpital sino-guinéen de Conakry. En ce qui concerne sa formation, le Gangan FC de Kindia, ça été un véritable fiasco.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

