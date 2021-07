Football : Alkhaly Bangoura” Yali” promet de réintégrer le Syli national

Oublié ces dernières années par les sélectionneurs de l’équipe première de Guinée, Alkhaly Bangoura “Yali-Yali” compte revenir au sein du Syli national. C’est au cours d’une Interview réalisée vendredi 9 juillet 2021 que le natif du quartier Banlieue, dans la commune urbaine de Kindia a livré ses ambitions pour retrouver le groupe de Didier Six dans les mois à venir.

En vacances dans la ville des agrumes, l’actuel joueur de l’Atlantique Club Bizerte ( un club de D1 en Tunisie) est d’abord revenu sur ses moments de galère avant de trouver un preneur. “D’abord, ce n’était pas du tout facile car je suis resté deux ans sans jouer dont une année passée à Kindia. Une pause dûe à des problèmes que j’ai eus en Arabie Saoudite. Après, je suis revenu et je me suis mis à la quête d’un nouveau club. C’était très compliqué mais mes agents et moi on est finalement parvenu à trouver un club en Tunisie. C’était le club Bizerte, nous avons signé un contrat de deux ans. La première saison qui vient de terminer, n’était pas du tout facile. C’était dur pour moi mais grâce à Dieu j’ai retrouvé le terrain et depuis ça se passe bien. Avec le club, j’ai livré beaucoup de passes décisives et je me prépare pour la saison prochaine.”, a d’abord expliqué Alkhaly Bangoura.

Se trouvant dans un club en difficultés financières, le chouchou des habitants de la ville pépinière du football guinéen ( Kindia) est favorable à un éventuel contrat. “Avec le club Bizerte, je me bats pour faire mon mieux, si un autre club se présente j’irai mais si je ne trouve pas. Je continuerai ma dernière année. Avec ce Covid c’est très compliqué, ils sont même en train de voir pour trouver des solutions pour nous les joueurs étrangers.”, dit-il.

Ses performances dans le championnat tunisien avec l’Etoile Sportive du Sahel avec laquelle il disputait la coupe de la confédération Africaine et surtout crédité d’une excellente saison avec son club, l’ex sociétaire de l’Association Sportive de Mambo ( un club informel à Kindia dirigé par son frère Karim Labo) est appelé pour la première fois par Luis Fernandez au compte des rencontres des éliminatoires pour la CAN 2017. Une aventure d’une courte durée. “ Oui après l’Etoile du Sahel je suis parti en Arabie Saoudite, là-bas j’ai eu d’énormes difficultés et après j’ai décidé de recommencer tout à zéro. Je suis aujourd’hui dans cette optique et je pense avec plus de matchs, des buts marqués certainement, ils vont encore m’appeler dans l’équipe nationale.”, dit-il.

Poursuivant, l’ancien joueur d’Al Fateh promet de réintégrer le groupe de Didier Six dans les mois à venir. “Décidément, je me bats pour revenir le plus rapidement possible dans l’effectif du Syli national de Guinée. C’est une formation qui me manque et je me dis toujours, j’ai une place là-bas. Pour le faire, comme je l’ai dit, il me faut de très belles performances, marquer beaucoup de buts. Avec le club Bizerte, je suis certain d’atteindre cet objectif car historiquement c’est un bon club, il est à l’image du Hafia FC. Le club a remporté beaucoup de titres. Seulement les deux ans passes, le club est frappé par un problème financier mais je pense dans les jours à venir, ce problème sera réglé.”, a ajouté Alkhaly Bangoura.

Pour l’heure, l’international guinéen passe de bons moments auprès de sa famille dans sa ville natale, Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

