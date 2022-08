Football : c’est parti pour le tournoi West Africa Champion’s cup

La première édition de la west Africa champion’s cup (WACC) a démarré ce dimanche 21 août 2022 dans la préfecture de Dubreka. Le Horoya AC, l’académie SOAR, le Djoliba AC et le Casa sport sont les équipes participantes.

Cette compétition qui vise à ces clubs de rehausser leur niveau en prélude aux compétitions interclubs, regroupe les champions de la Guinée, du Sénégal et du Mali se déroule sur les installations du centre sportif de Yorokoguiya.

C’est le champion de Guinée en titre, le Horoya AC qui a ouvert le bal avec la réception du Djoliba AC de Bamako, également champion en titre et détenteur de la coupe nationale du Mali.

Dans ce duel de champion, c’est finalement le champion de Guinée, le Horoya AC qui remporte cette sur le score de 2 but 1. Des marqués du côté Djoliba par Ousmane Koulibaly à la 41′ et du côté des rouges et blancs de Matam les deux buts ont étés inscrits par l’homme du match Mohamed djibo à la 44′ et Alseny Soumah à la 52′.

Dans la deuxième manche, c’est le vice-champion de Guinée qui recevait le casa sport de Dakar, champion du Sénégal.

Dans cette seconde manche c’est le champion sénégalais, le casa sport qui sort victorieux avec un résultat de 2 buts à 1.

La seconde journée de ce tournoi est programmé pour le Mardi 23 Août 2022 où le Horoya AC reçoit son dauphin, Soar Academy et le Djoliba face au Casa sport.

Kalidou Diallo