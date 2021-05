Football : début du championnat national de la ligue 2 féminine

Le coup d’envoi du championnat national de la Ligue 2 Féminine de notre pays à démarré ce vendredi 28 mai 2021 dans la ville de l’alumine, Fria. Dans la poule B basée à Fria, 6 équipes seront en compétition à savoir : FC Sombory de Fria, AS Ratoma, Espoir Yimbaya, AS Kaloum, Vision Future et GMF (Guinée Maintenance Force).

Au niveau de la poule A, basée à Kamsar, 6 autres équipes vont se battre pour obtenir des points pour la montée en ligue 1. Ce sont : CF Kamsar, CO Ratoma, Planète, Sangbrala, Mamaya et Espoir de Sangoyah.

Présidée par la présidente de la ligue guinéenne de football féminin, Hadja Oumou Sy, le match d’ouverture de ce championnat opposait le FC Sombory de Fria à l’équipe féminine de l’ASK. Et dans cette opposition c’est l’AS Kaloum qui remporte par la plus petite des marques 1-0.

A rappeler que ce championnat se joue en regroupé dans ces deux villes de la région de Boké.

Kalidou Diallo