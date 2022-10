Football : fin de carrière pour Enock Mwepu à cause d’une maladie cardiaque

C’est une mauvaise nouvelle pour lui et le pour le football en général. L’international zambien, Enock Mwepu doit mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, à seulement 24 ans, à cause d’une maladie cardiaque.

Le zambien de Brighton, club de Premier League anglaise a été diagnostiqué d’une maladie cardiaque après la dernière trêve internationale lors de laquelle, la Zambie devrait affronter le Mali, à Bamako. Le joueur s’est senti mal et il a été admis aux soins dans la capitale malienne.

A son retour en club, des examens plus approfondis ont été réalisés et le verdict est tombé : maladie cardiaque. Il lui a été conseillé d’arrêter le football.

« C’est donc avec tristesse que je vous annonce la nécessité de raccrocher mes crampons suite à l’avis médical que j’ai reçu. Ce n’est cependant pas la fin de mon implication dans le football car j’espère continuer à soutenir l’équipe d’autres manières », a annoncé Enock Mwepu à la fédération zambienne de football.

Cette saison, le milieu de terrain zambien est apparu à six reprises dont deux titularisations avec Brighton, actuel 7ème de la Premier League anglaise. Sa dernière apparition avec le club anglais remonte au 4 septembre lors de la victoire écrasante de Brighton contre Leicester City (5-2).

Sadjo Bah