Football guinéen : le champion en titre démarre les entraînements pour la nouvelle saison

Le champion en titre de Guinée, le Horoya AC, a repris les entrainements pour la saison 2021-2022, ce jeudi 12 août au stade Général Lansana Conté de Nongo. Avec un effectif au grand complet, les Rouge et Blanc de Matam entament cette nouvelle saison avec pour ambition de remporter un trophée continental. Pour cette nouvelle aventure, les nouvelles recrues : Pape Abdou Ndiaye (Jaraaf de Dakar), Issaka Samaké (Stade Malien), Ismaël Camara ( Wakrya AC) et Mory Kanté (ASK) étaient au rendez-vous de cette première séance d’entraînement.

Après avoir libéré 6 joueurs, dont un Guinéen, le club de Matam a recruté deux joueurs clés chez les concurrents notamment Ismael Camara (Wakrya AC) et Mory Kanté ( ASK).

Pour ce premier jour d’entraînement, seuls Ahmed Coumbassa, Yakhouba Gnagna Barry, Khadim NDiaye et Piqué manquaient à l’appel.

Kalidou Diallo