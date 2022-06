Football-Horoya AC : le flou règne autour de l’avenir de Morlaye Sylla!

Alors que les rumeurs l’envoyant loin de ses terres guinéennes fusent de partout sur la toile, le prometteur milieu de terrain du Syli continu d’entretenir un mystère sur son avenir en club.

Morlaye Sylla est à la fin de son contrat. Après le sacre du Horoya AC à l’issu de la saison 2022 de ligue 1, nombreux sont les observateurs du championnat guinéen qui s’intéressent à l’actualité des transferts du club de Matam. La jeune petite du football local en Guinée ne manque pourtant pas de prétendants, à commencer par le champion de Guinée qui souhaite lui soumettre une offre de prolongation.

Mais après de brillantes saisons avec les rouges et blancs de Matam, l’international guinéen maintient encore le suspense et enflamme davantage la presse sportive.

Sur les ondes de la radio Tropicale Fm, le joueur a profité pour en remettre une couche sur son avenir qui semble se dessiner loin du club dirigé par le patron de SAM GBM, « Je suis conscient que les gens attendent beaucoup de moi sur mon avenir. Mais ce que je peux dire , mon contrat a pris fin avec le Horoya AC. Je suis entrain d’observer la situation avec une attention particulière. Mais il faut retenir aussi que je n’ai rien déclaré sur ma prochaine destination. Les médias qui écrivent sur moi n’écrivent que ce qui leur semble bon mais moi Morlaye je n’ai rien dit et je n’ai rien décidé concernant mon départ sur le continent africain ou ailleurs. Je dis et je le répète aucun club m’a contacté. J’ai une famille, j’ai une structure bien organisée qui travaille en symbiose pour un meilleur résultat après nous ferons une réunion car je ne peux pas décider seul. C’est mon avenir avant tout. Rester dans le groupe du Horoya AC ou partir dépendra de la volonté de Dieu. Mais pour le moment mes objectifs sont les entraînements individuels et certains matchs pour de meilleures vacances avant la dernière ligne droite. Et ce qui est sûr je me prononcerai pour un avenir meilleur dans le football car c’est ma vie. Mais pour le moment je n’ai rien déclaré aux médias concernant mon avenir avec le Horoya AC ou un autre club », a-t-il déclaré.

Une chose est sûre, Morlaye aspire à découvrir d’autres horizons pour poursuivre sa prometteuse carrière, notamment sur le vieux continent. Le Horoya parviendra t-il à le convaincre à rempiler pour un nouveau bail ? Les jours et semaines à venir nous édifieront.

Bernard Leno