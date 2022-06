Football/Horoya AC: Morlaye Sylla se dit serein par rapport à sa prochaine destination 

Après plusieurs informations sur sa prochaine destination, le milieu de terrain du Horoya AC, champion de Guinée en titre, Morlaye Sylla, s’est exprimé sur ce sujet dans l’émission sportive en langue soussou, de la radio Tropicale FM de ce jeudi 16 juin 2022. Le jeune espoir a donné d’amples informations sur son avenir footballistique.

Au micro de l’animateur de l’émission, Tafsir Sylla, Morlaye Sylla a précisé: » Je suis conscient que les gens attendent beaucoup de moi, sur mon avenir. Mais ce que je peux dire , mon contrat a pris fin avec le Horoya AC. Je suis en train d’observer la situation avec une attention particulière. Mais il faut retenir aussi que je n’ai rien dit sur ma prochaine destination.

Les médias qui écrivent sur moi n’écrivent que ce que leur semble bon, mais moi Morlaye je n’ai rien dit et je n’ai rien décidé d’abord concernant mon départ pour le continent africain ou ailleurs. Je dis et je le répète, aucun club ne m’a contacté d’abord. J’ai une famille, j’ai une structure bien organisée, qui travaillent en symbiose pour un meilleur résultat. Après nous ferons une rencontre car je ne peux pas décider seul. C’est mon avenir avant tout.

Restez dans le groupe du Horoya AC ou partir ailleurs dépendra de la volonté de Dieu. Mais pour le moment, mon objectif c’est les entraînements individuels et certains matchs pour une meilleure vacance, avant la dernière ligne droite. Et ce qui est sûr, je me prononcerai pour un avenir meilleur dans le football, car c’est ma vie. Mais pour le moment je n’ai rien dit aux médias concernant mon avenir avec le Horoya AC ou un autre club. »

En attendant, seul le jeune Morlaye Sylla peut décider de sa prochaine destination, soit de rester au pays ou partir ailleurs.

Kalidou Diallo