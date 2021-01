Football : Horoya AC se qualifie pour les phases de poule de la ligue des champions africaine

Privé de ses supporters à cause de la pandémie Covid19, le seul représentant guinéen en compétition Africaine des clubs se qualifie pour les matches de poule de la ligue africaine des champions en battant son adversaire du soir, le Racing club d’Abidjan sur la plus petite des marques (1-0), grâce au pénalty de Simon Bolaji à la 48è minute de la deuxième période.

Avec cette victoire du Horoya AC, l’indice du football guinéen est sauvé.

Le coach du Horoya AC, Lamine N’diaye visiblement satisfait a indiqué : ‘’on a fait une première mi-temps assez timide, je dirais timoré par l’enjeu, dès qu’ils se sont lassés en début de la seconde période, ça créé un penalty qu’on a transformé. Je pense que le plus important c’était de gagner ce match, voire se qualifier tout simplement. Parce qu’on vient de très loin. C’est le premier match qu’on gagne de la saison. Grâce au courage, à l’engagement et à la détermination, ils ont réussi à se qualifier ».

En 7 matches joués cette saison (2020-2021), les rouge et blanc de Matam renouent enfin avec la victoire et seront présents en phase de poule de la plus grande compétition des clubs Africains. Le Racing club d’Abidjan, malgré la défaite, est déversé en coupe de la CAF.

Mamadou Kalidou Diallo