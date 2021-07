Football /Jeux olympiques : La Côte d’Ivoire et L’Égypte éliminées en ¼ de finale

C’est fini pour les deux représentants du continent africain qui étaient en lice dans le tournoi du football masculin des jeux olympiques de Tokyo. La Côte d’Ivoire et l’Égypte sont éliminés de la compétition.

Les U23 ivoiriens ont été éliminé par l’Espagne sur le score de 5-2 en prolongations. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 2-2.

Les ivoiriens ont cru à la qualification quand Max Gradel a marqué en début des arrêts de jeu (90+1) . Le jeune espagnol Rafa Mir a égalisé deux minutes plus tard (90+3) envoyant les deux formations en prolongation. L’équipe ivoirienne a coulé en prolongation en encaissant trois buts, synonymes d’élimination.

Dans l’autre quart de finale, les brésiliens ont battu l’Égypte sur le score de 1-0, œuvre de Matheus Cunha, en première période.

En ½ finale, le Brésil sera opposé au Mexique tandis que l’Espagne en découdra avec le Japon vainqueur aux tirs au but de la Nouvelle-Zélande (4-2). Les deux matchs de ½ finale se joueront le 3 août prochain.

Sadjo Bah