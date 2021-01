Foot : la Féguifoot présente le nouvel équipementier pour le Syli A et le Syli local

Pour redorer le blason des équipes nationales en matière d’équipements, la Fédération guinéenne de football et son partenaire hollandais, Masita, ont présenté ce lundi 11 janvier 2021 un nouvel équipementier, destiné aux équipes nationales Syli A et Local. Ce contrat de partenariat, signé depuis le 13 Novembre 2020 pour une durée de 2 ans, c’est pour accompagner le Syli national A et le Syli local en termes de matériel, mais aussi pour mettre à disposition un bus aux couleurs du sponsor Masita et de la Féguifoot d’une capacité de 55 places. Il est prévu aussi l’ouverture prochain d’un magasin moderne à Conakry pour la vente des équipements Masita.

Le PDG de l’équipementier hollandais Masita, Kurt Molin, précise : « on a signé un contrat en novembre. Et après la signature, on a travaillé très très dur pour développer les nouveaux maillots. Et je suis très content et très satisfait pour notre partenariat avec la Feguifoot. On a développé un maillot très technique, qui est adapté au climat de l’Afrique de l’ouest. On a pris des tissus qui sont très bien pour la respiration et pour l’humidité. Et on a aussi fait la caractéristique de la Guinée sur le maillot, mais aussi le drapeau au niveau du col. Ce maillot sera le plus beau du championnat d’Afrique des nations. »

Sur la même lancée, le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, a dit ceci : « C’est un jour important. Nous venons de signer avec un nouveau sponsor, pour quelques années. Un équipementier qui s’appelle Masita. Avec Masita, nous avons innové, on a travaillé pour sortir des anciens maillots et aussi trouver des nouveaux designs pour être mieux vus sur le terrain et être beaucoup plus à l’aise. Ça nous a permis au jour d’aujourd’hui d’avoir quatre jeux de maillots différents (Rouge, Blanc, Vert et Jaune) au lieu de trois. Ce qui est important dans le sponsoring avec l’équipementier, c’est qu’il nous accompagne sur tous les plans avec les équipes nationales. Il nous a offert un magasin pour la vente des maillots du Syli et avec tous les produits dérivés et en plus un bus de 55 places très moderne pour la Feguifoot. Ça sera le bus officiel de la Fédération guinéenne de football. » Le Président Antonio Souaré parlera également du stade Général Lansana Conté de Nongo en ces termes : « C’est une fierté pour toute la Fédération. Ces nouveaux maillots seront aussi l’occasion pour le premier match en Guinée joué dans notre plus belle installation, l’une des plus belles d’Afrique, qui sera le stade Général Lansana Conté de Nongo. C’est ouvert à tout le monde, parce que les gens aiment interpréter. Il faut aller voir ce qui est là, ce qui est la vérité. Donc il faut mieux passer pour voir mais pas dire ‘’j’ai appris’’, ‘’il paraît’’, ‘’on m’a dit’’. Ce que vous devez comprendre, c’est que le stade Général Lansana Conté de Nongo n’appartient pas à la fédération guinéenne de football. Donc, ce n’est pas la peine de venir chercher des nouvelles du stade à la Feguifoot. C’est pour le groupe GBM. C’est le groupe GBM qui va discuter ses conditions de collaboration avec la Feguifoot et le ministère des Sports. Et le stade Général Lansana Conté de Nongo n’est pas fait que pour le football, il est fait pour le multisports, il est fait aussi pour la culture. Donc, il faut que les faux bruits, les fausses nouvelles cessent. Le Guinéen aime ça. Le Guinéen aime toujours être dans le faux. Il faut sortir de ça. Le stade, il est prêt, il est homologué, il est pour GBM.

À part ces maillots destinés aux matches officiels, il y aura aussi des maillots d’entraînement. Et c’est la première fois que l’équipementier hollandais Masita signe un partenariat avec une équipe nationale depuis sa création en 1933.

