Football : La FIFA réitère sa demande à la Féguifoot d’interdire l’AS Kaloum de recrutement

Dans un courrier transmis à la fédération guinéenne de football, la FIFA à travers la chambre de résolution des litiges demandé à l’instance dirigeante du football guinéen d’interdire à l’AS Kaloum tout recrutement et ce, dans toutes les catégories confondues.

L’information dévoilée par la fédération guinéenne de football indique que la décision de la FIFA fait suite au litige qui oppose le club guinéen au footballeur ivoirien Adama Ben Banh.

« L’AS Kaloum n’a pas respecté la décision et n’a pas payé le montant demandé, malgré qu’elle dispose des coordonnées bancaires. L’AS Kaloum est en violation de la décision. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir interdire l’équipe de tout recrutement, toutes catégories confondues, jusqu’à l’exécution du paiement », indique le courrier de la FIFA adressé à la fédération guinéenne de football et au footballeur.

Ci-dessous, le courrier de la chambre des litiges de la FIFA