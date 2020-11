Foot : la fondation KPC s’engage à doter les stades de Labé, Kindia et Coléah de gazon synthétique

C’est dans le cadre de soutenir les efforts de renforcement des capacités du football guinéen afin de faciliter la pratique du football professionnel que la Fondation KPC pour l’Humanitaire (FKPCH) vient d’offrir trois (3) terrains synthétiques à la ligue guinéenne de football professionnel (LGFP).

L’annonce de cette contribution en faveur de la jeunesse guinéenne été a faite ce lundi, 9 novembre 2020, à l’occasion de la signature d’un protocole d’accord entre les deux structures qui s’est tenue dans les locaux de la résidence privé du PDG de GUICOPRES, sis au quartier Lanbanyi, commune de Ratoma.

La cérémonie était présidée par le PDG de GUICOPRES, Kerfalla Personne Camara (KPC) qui avait à ses côtés le 2è vice-président de la fédération guinéenne de football et président de la ligue guinéenne de football professionnel, Général Mathurin, du représentant du ministre d’Etat en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique et de plusieurs autres invités de marque.

Selon la présidente de ladite fondation, Mariam Kourouma, sa structure (Fondation KPC pour Humanitaire) et la Ligue guinéenne de football professionnel partagent un engagement de longue date en matière d’appui aux opérations visant le développement du football professionnel en Guinée.

« La Fondation KPC pour Humanitaire ambitionne de travailler main dans la main avec la ligue guinéenne de football pour atteindre ses objectifs en matière d’acquisition d’équipements collectifs. Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que la fondation KPC pour Humanitaire s’engage à offrir trois (3) terrains à gazons synthétiques pour les stades Saifoulaye Diallo de Labé, Fodé Fissa de Kindia et celui de Coleah à Conakry où le PDG de GUICOPRES a fait son collège », dira-t-elle.

Poursuivant, elle dira que ces stades seront aussi équipés de vestiaires, latrines, goals et filets, bancs de remplaçant, poteaux de corner et de tableaux de changement.

« L’initiative repose sur une collaboration étendue entre la fondation et la ligue. Le programme de la ligue étant axé sur le développement et la promotion du football professionnel, la fondation est consciente du rôle déterminant que jouent les infrastructures de qualité dans le développement du football moderne pour la facilitation d’une culture d’élite. »

Pour le Général Mathurin Bangoura, ce geste du PDG de GUICOPRES n’est pas une première en direction de la ligue guinéenne de football. Car, dira-t-il, il a beaucoup fait surtout quand il était président de la ligue.

« Qu’on est une personne physique qui accepte de mettre les infrastructures à la disposition de l’Etat, nous qui gérons aujourd’hui le football guinéen, nous nous pouvons que nous réjouir. En cela, au nom du président de la FEGUIFOOT, Antonio Souaré, je profite de l’occasion pour remercier très sincèrement, Monsieur Kerfalla KPC qui est en train de fournir des efforts louables pour permettre à la jeunesse guinéenne de pratiquer le football », dira-t-il entre autres.

La rencontre a pris fin par une visite guidée au stade du club Hafia dénommé ‘’Petit Sory’’ à Nongo où d’intenses travaux se passent.

Youssouf Keita

+224 666487130