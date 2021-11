Mission de la Fifa en Guinée : le CAAP-FGF et d’autres structures démentent la mise en place d’un CONOR à la Féguifoot…

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi, 19 novembre, au centre technique de Nongo, le cercle d’accompagnement des acquis et perspectives de la fédération guinéenne de football (CAAP – FGF) l’État major de Mamadou Antonio Souaré et le mouvement MS21 ont balayé d’un revers de la main, les rumeurs qui font état de la mise en place d’un comité de normalisation (CONOR) lors de la prochaine mission de la FIFA en Guinée.

Les trois structures se sont indignées des rumeurs qu’elles « trouvent sans fondement réel »

Boubacar 2 Barry, membre du CAAP-FGF et SGA de la FGF



« L’objectif de notre retrouvaille s’articule essentiellement sur la rumeur qui est devenue virale en Guinée concernant la mise en place d’un comité de normalisation à la fédération guinéenne de football », a lancé Boubacar 2 Barry, membre du cercle d’accompagnement des acquis et perspectives de la Féguifoot et par ailleurs secrétaire général adjoint de l’instance dirigeante du football guinéen avant d’apporter un démenti sur la mise en place d’un CONOR : « Comme vous le constatez, cette information est entrain fuser sans aucun fondement réel sur lequel on peut s’appuyer pour la confirmer. Nous nous sommes donnés cette responsabilité d’apporter ces précisions qui se trouvent à notre niveau, car nous sommes les acteurs les plus proches dans la gestion du football de nos jours. Les initiateurs de ces structures marquent leurs indignations par rapport à cette rumeur qui ne fait pas l’honneur et le bonheur du football guinéen. C’est une rumeur infondée, fausse jusqu’à nouvel ordre. Elle ne repose sur aucun acte officiel. Nul ne vous dira la source réelle de cette information. Nous désapprouvons ce comportement. Ceux qui le font, ne font pas honneur à la Guinée, n’aident pas la Guinée. Les trois structures mobilisées ici aujourd’hui apportent tout leurs soutiens au comité exécutif de la Féguifoot dirigé par Mamadou Antonio Souaré », a déclaré Boubacar 2 Barry.

Le secrétaire général adjoint de la Féguifoot indique que la mission de la FIFA qui séjournera en Guinée au mois de décembre s’inscrit dans un autre domaine. Boubacar 2 Barry souligne que c’est sur demande de la Féguifoot que la FIFA vient en Guinée pour évaluer les actions déjà menées à travers son accompagnement à la Féguifoot pour le développement du football guinéen.

Par ailleurs, Mamoudou Dramé, ancien membre du comité de normalisation (CONOR) de 2016 a expliqué dans quelles circonstances la FIFA procède à la mise en place d’un CONOR. Selon lui, un CONOR est mis en place sur un certain nombre de critères.

Mamoudou Dramé, ancien membre du Comité de Normalisation de la FGF.



« Pour arriver à un comité de normalisation, il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut qu’on dise d’abord qu’il y a un conflit mais aujourd’hui, nous n’avons pas de conflits à la Féguifoot. Nous n’avons pas de conflits au niveau de la ligue guinéenne de football professionnel. C’est seulement le processus électoral qui a été un peu biaisé et la FIFA nous a rappelé à l’ordre pour nous dire d’attendre. Et nous sommes dans cette attente. Ne nous laissons pas emporter par les rumeurs », a indiqué Mamoudou Dramé, ancien membre du comité de normalisation de la Féguifoot.

Plusieurs membres statutaires du grand Conakry ont pris part à la conférence de presse.

Sadjo Bah