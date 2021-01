Football : le coach du Syli local dévoile sa liste pour le CHAN Cameroun 2021

En prélude au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) prévu au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, le sélectionneur du Syli Local, Lappé Bangoura était face à la presse ce lundi, 4 Janvier 2021, pour publier la liste des 30 joueurs sélectionnés pour la 6ème édition du CHAN Total Cameroun 2021.

Arappeler que le Syli local logé dans la poule D se mesurera à la Namibie, Tanzanie et la Zambie et son premier match est prévu le 19 janvier 2021 face à la Namibie au stade de Limbé.

A cette occasion, le coach Kanfory Lappé Bangoura a précisé : « Suite à beaucoup de critères et de supervisions, nous avons reçu à retenir une liste de 30 joueurs et nous avons tenu compte de trois critères. D’abord, ceux qui ont participé à la qualification, qui ont pu garder leurs performances et ceux qui ont fait une certaine révélation pendant le championnat et certains joueurs expérimentés. A préciser que l’équipe peaufinera sa dernière préparation du côté du Maroc où il jouera un match amical face aux Lions Locaux de l’Atlas du Maroc avant de regagner Yaoundé via la ville de Limbé où le Syli local jouera toutes ces rencontres de la poule D. »

Mamadou Kalidou Diallo