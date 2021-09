Football : le département des sports échange avec la fédération et le staff technique du syli

En prélude aux trois prochains matchs internationaux du syli national de Guinée dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, une réunion tripartite s’est tenue ce Jeudi 30 septembre 2021 au siège du COCAN entre le secrétaire général du Ministère des sports, Fodéba Isto Keira, des membres de la fédération guinéenne de football dont le président de cette institution, Antonio Souaré et le staff technique du Syli national, à sa tête le coach Français Didier SIX.

Cette rencontre avait pour objectif, de permettre au syli national de Guinée de faire une bonne prestation, durant les trois rencontres qu’il va disputer au royaume chérifien.

Après cette rencontre, le secrétaire général du département en charge des Sports a déclaré : « Vous savez que nous devons jouer trois matchs délocalisés au Maroc. Nous leur avons exprimé la volonté des nouvelles autorités, le CNRD, à leur tête le Colonel Mamadi Doumbouya d’accompagner notre département dans toutes ses activités et plus précisément dans le domaine du football. Nous avons demandé à l’entraineur de faire en sorte que ne figurent désormais sur la liste du syli national que des joueurs méritants, que des joueurs qui ont des temps de jeu dans leurs clubs. Qu’ils soient de la Guinée comme de l’extérieur. Parce que le dernier CHAN a prouvé que nous avons des talents ici. Mais, il faut dire aussi qu’il y a beaucoup de guinéens qui se sont expatriés qui font notre fierté aujourd’hui, qui jouent dans des grands clubs et qui ont prouvé leurs talents. Donc à travers cela, nous avons demandé à l’entraineur sans mettre de pression parce que nous n’avons pas pour mission de faire une ingérence dans les attributions de l’entraineur Didier SIX et son staff. »

Plus loin, il précise : « nous avons demandé aussi à la fédération d’être responsable et d’éviter les improvisations. Il faudrait que le football guinéen sorte de cet amateurisme aujourd’hui et qu’il s’inscrive dans le cadre d’une vision professionnelle, pour permettre à notre équipe nationale A d’engranger des victoires pour une qualification pour le Qatar 2022. Nous leur avons signifié que le président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe (CNRD) ont déjà donné les accords pour que toutes les indemnités et toutes les primes liées à ces différentes rencontres soient dégagées avant même le regroupement du Maroc. »

A rappeler que la Guinée affrontera en double confrontation le Soudan, le 06 pour le match allé à Marrakech et le 09 octobre à Agadir pour le match retour. Des matchs qui rentrent dans le cadre de la 3è et 4è journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Et le 12 octobre, le Syli national disputera son match en retard de la 2è journée contre le Maroc au stade de Rabat.

Kalidou Diallo