Football : le Hafia ne jouera pas la campagne africaine 2021-2022

La 26ème et dernière journée de la ligue 1 Salam s’est jouée ce mardi 29 juin à Conakry et à Kankan. Au stade de la Mission, le Hafia de Dixinn a été tenu en échec par la formation militaire, ASFAG (1-1). Un résultat qui prive la formation de KPC de la campagne africaine. Au stade annexe de Nongo, le champion de la saison 2020-2021, (Horoya AC) a pulvérisé l’académie SOAR (3-0).

Au stade Général Lansana Conté de Nongo, le club industriel de Kamsar a battu les éléphants de Coléah (2-0) grâce au doublé de son attaquant Abdourahmane Bah. Au stade M’balou Mady Diakité de Kankan, la SAG de Siguiri vient au bout de Satellite de Conakry sur le score de 2-1. Une victoire qui permet à la formation de Manden bouré de jouer la saison prochaine la coupe de la confédération africaine de football (CAF) en compagnie du Wakriya de Boké, tombeur du Santoba de Conakry (2-0) au stade du 28 septembre de Conakry, grâce aux buts d’Ibrahima Kalil Touré et Mohamed Coumbassa.

A l’issue de ces quatre rencontres, voici les quatre (4) clubs qui représenteront la Guinée dans les interclubs de la CAF, saison 2021-2022.

En Ligue des champions : Horoya AC et Club Insdustriel de Kamsar.

En Coupe de la Confédération : Wakriya AC de Boké et Anglogold Ashanti Golden Boys de Siguiri.

A rappeler que l’Association Sportive des Forces Armées de Guinée (ASFAG) est reléguée en ligue 2, malgré son nul (1-1) face au Hafia et le second club relégué sera connu demain bientôt à l’issue de la rencontre flamme olympique et Loubha de Télémélé.

Kalidou Diallo